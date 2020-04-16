Легендарный Зидан показал упражнения, которые помогут оставаться в форме на карантине (фото)

Главный тренер "Реала" поддерживает форму во время самоизоляции.

Легендарный экс-футболист, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан показал серию упражнений, которые выполняет во время карантина.

В Instagram Зидан показал на фото четыре упражнения, которые помогут поддерживать форму.

"Оставайся дома, оставайся здоровым, оставайся в форме", - написал 47-летний француз.

Ранее УНИАН сообщал о том, что Криштиану Роналду оригинально задействовал детей в домашней тренировке.