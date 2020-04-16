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Легендарный Зидан показал упражнения, которые помогут оставаться в форме на карантине (фото)

12:05, 16 апреля 2020
Футбол
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Зинедин Зидан / REUTERS

В Instagram Зидан показал на фото четыре упражнения, которые помогут поддерживать форму.

"Оставайся дома, оставайся здоровым, оставайся в форме", - написал 47-летний француз.

фото: instagram.com/zidane
фото: instagram.com/zidane
фото: instagram.com/zidane
фото: instagram.com/zidane

Ранее УНИАН сообщал о том, что Криштиану Роналду оригинально задействовал детей в домашней тренировке.

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