Легендарный Зидан показал упражнения, которые помогут оставаться в форме на карантине (фото)
12:05, 16 апреля 2020Футбол
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Главный тренер "Реала" поддерживает форму во время самоизоляции.
Зинедин Зидан / REUTERS
Легендарный экс-футболист, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан показал серию упражнений, которые выполняет во время карантина.
В Instagram Зидан показал на фото четыре упражнения, которые помогут поддерживать форму.
"Оставайся дома, оставайся здоровым, оставайся в форме", - написал 47-летний француз.
фото: instagram.com/zidane
фото: instagram.com/zidane
фото: instagram.com/zidane
фото: instagram.com/zidane
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