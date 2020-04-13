"Дайте папе поработать": Роналду оригинально задействовал детей в домашней тренировке (видео)

Португалец не расстается с семьей на карантине даже во время занятий.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду показал, как справляется с активностью своих детей в процессе тренировки дома на карантине..

35-летний футболист не сопротивлялся вниманию малышей, а в определенный момент даже использовал дочку в качестве дополнительной нагрузки в упражнении на пресс.

"Дети, дайте папе поработать", - подписал видео на своей странице в Instagram Роналду.

Напомним, большинство футбольных турниров в мире остановлены из-за пандемии коронавируса. Игроки и работники клубов находятся на карантине.

УНИАН ранее сообщал о том, что стоимость Роналду упала до рекордной отметки за 12 лет.