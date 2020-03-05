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Футболист Александрии стал лучшим игроком 21-го тура УПЛ (фото, видео)

12:40, 05 марта 2020
Футбол
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Третьяков (справа) дважды поразил ворота Карпат / фото: ФК Александрия

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Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Команда Владимира Шарана на выезде встречалась с "Карпатами" и одержала разгромную победу со счетом 4:0. Третьяков в этой игре стал автором дубля.

Полузащитник опередил в голосовании Владислава Кабаева из "Зари", а также игроков "Шахтера" Тайсона и Евгения Коноплянку. В экспертный совет УПЛ вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин и Анатолий Чанцев.

Лучшим тренером тура признан наставник александрийцев Владимир Шаран.

upl.ua

Видео голов Третьякова

УНИАН также сообщал о результатах всех матчей 21-го тура УПЛ.

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