Футболист Александрии стал лучшим игроком 21-го тура УПЛ (фото, видео)
12:40, 05 марта 2020Футбол
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Полузащитник оформил дубль в игре с "Карпатами".
Третьяков (справа) дважды поразил ворота Карпат / фото: ФК Александрия
Полузащитник "Александрии" Максим Третьяков стал лучшим игроком 21-го тура украинской Премьер-лиги.
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Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Команда Владимира Шарана на выезде встречалась с "Карпатами" и одержала разгромную победу со счетом 4:0. Третьяков в этой игре стал автором дубля.
Полузащитник опередил в голосовании Владислава Кабаева из "Зари", а также игроков "Шахтера" Тайсона и Евгения Коноплянку. В экспертный совет УПЛ вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин и Анатолий Чанцев.
Лучшим тренером тура признан наставник александрийцев Владимир Шаран.
upl.ua
Видео голов Третьякова
Карпаты - Александрия - 0:1. Видео гола Третьякова
Карпаты - Александрия - 0:2. Видео гола Третьякова
УНИАН также сообщал о результатах всех матчей 21-го тура УПЛ.
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