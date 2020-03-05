Украинская Премьер-лига: результаты матчей 21-го тура, таблица

"Шахтер" разгромил "Днепр-1", "Динамо" победило, но не смогло обойти "Зарю".

3 и 4 марта прошли матчи 21-го тура украинской Премьер-лиги.

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"Шахтер" реабилитировался после поражения от "Ворсклы", разгромив "Днепр-1". "Динамо", в свою очередь, победило "Колос", однако это не помогло закрепиться на втором месте - его сразу вернула себе "Заря" благодаря победе над "Львовом".

Результаты матчей

"Динамо" - "Колос" - 2:0

Голы: Соль, 40, Цыганков, 54

"Мариуполь" - "Ворскла" - 3:0

Голы: Мишнев, 33 (с пенальти), Топалов, 47, Чоботенко, 80

"Олимпик" - "Десна" - 1:2

Голы: Дегтярев, 4 - Филиппов, 6, Арвеладзе, 77

"Заря" - "Львов" - 2:0

Голы: Кабаев, 54, Леднев, 89

"Шахтер" - "Днепр-1" - 4:1

Голы: Кривцов, 5, Адамюк, 9 (автогол), Тайсон, 19, Коноплянка, 24 - Супряга, 82 (с пенальти)

"Карпаты" - "Александрия" - 0:4

Голы: Третьяков, 37 (с пенальти), 58, Ситало, 73, Банада, 89

Турнирная таблица

УНИАН также опубликовал видеообзор и полное видео матча "Динамо" - "Колос".