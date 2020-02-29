Десна разгромила Мариуполь в домашнем матче УПЛ (видео)
В субботу, 29 февраля, "Десна" принимала "Мариуполь" в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.
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Подопечные Александра Рябоконя одержали победу со счетом 4:0.
Еще в первом тайме дубль после двух подач с углового оформил Тотовицкий. На 58-й минуте Муравский сфолил на Филиппове, который сам исполнил наказание. Точку в компенсированное время поставил Калитвинцев из пределов вратарской, замкнув передачу партнера.
"Десна" - "Мариуполь" - 4:0
Голы: Тотовицкий, 12, 21, Филиппов, 58 (с пенальти), Калитвинцев, 90+2
"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой, Арвеладзе, Калитвинцев, Тотовицкий (Будковский, 80), Домбровский, Кузик (Картушов, 68), Филиппов (Конопля, 84)
"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Дава (Муравский, 46), Тищенко (Топалов, 65), Федорчук, Игнатенко, Мишнев, Горбунов, Чурко, Фомин (Кулаков, 76)
Предупреждения: Чоботенко, Дава, Игнатенко, Муравский
Видео первого гола Тотовицкого
Видео второго гола Тотовицкого
Видео гола Филиппова
Видео гола Калитвинцева
"Десна" набрала 36 очков и остается на четвертой позиции в таблице УПЛ. "Мариуполь" имеет 22 очка и идет седьмым.
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