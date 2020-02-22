"На это тяжело смотреть": новичок Барселоны опозорился на презентации (видео)

Нападающего, который пополнил ряды каталонского клуба, подвела техника.

Форвард Мартин Брейтуэйт оконфузился во время презентации в качестве новичка "Барселоны".

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Датчанин решил исполнить несколько финтов, но потерпел неудачу, из-за чего стал объектом насмешек в сети.

"Когда в резюме вы пишете, что свободно владеете французским, и вам приходится демонстрировать свои навыки уже в первый день работы", - подписал ролик Twitter-аккаунт FourFourTwo.

"На это тяжело смотреть", "Жаль парня", "Ему лучше заняться чем-то другим", "Лучший футболист в истории", - пишут болельщики.

When you put “fluent in French” on your CV and then you have to do it on your first day pic.twitter.com/XMhFT08df6 — FourFourTwo (@FourFourTwo) February 21, 2020

28-летний датчанин был куплен у "Леганеса" за 18 миллионов евро после того, как "Барселона" из-за травм потеряла нападающих Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

В нынешнем сезоне Примеры Брейтуэйт провел 24 матча, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" вылетела из Кубка Испании.