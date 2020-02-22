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"На это тяжело смотреть": новичок Барселоны опозорился на презентации (видео)

00:30, 22 февраля 2020
Футбол
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Брейтуэйт был куплен за 18 миллионов / фото: twitter.com/fcbarcelona

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Датчанин решил исполнить несколько финтов, но потерпел неудачу, из-за чего стал объектом насмешек в сети.

"Когда в резюме вы пишете, что свободно владеете французским, и вам приходится демонстрировать свои навыки уже в первый день работы", - подписал ролик Twitter-аккаунт FourFourTwo.

"На это тяжело смотреть", "Жаль парня", "Ему лучше заняться чем-то другим", "Лучший футболист в истории", - пишут болельщики.

28-летний датчанин был куплен у "Леганеса" за 18 миллионов евро после того, как "Барселона" из-за травм потеряла нападающих Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

В нынешнем сезоне Примеры Брейтуэйт провел 24 матча, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" вылетела из Кубка Испании.

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