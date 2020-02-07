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Барселона вслед за Реалом покинула Кубок Испании (видео)

00:23, 07 февраля 2020
Футбол
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Лионель Месси / REUTERS

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Единственный гол на третьей добавленной минуте забил Иньяки Уильямс.

В прошлом году каталонцы вышли в финал турнира и уступили там "Валенсии" со счетом 1:2.

"Атлетик" - "Барселона" - 1:0

Гол: Уильямс, 90+3

"Атлетик": Симон, Капа, Альварес, Нуньес, Мартинес, Берчиче, Р. Гарсия (Гомес, 89), Д. Гарсия, Весга (Сан Хосе, 66), Муниаин (Адурис, 77), Вильямс

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике (Умтити, 80), Ленгле, Альба, Ракитич (Артур, 69), Бускетс, де Йонг, Роберто, Месси, Фати (Гризманн, 57)

Предупреждения: Йерай, Весга, Капа - Семеду, Месси, Альба, де Йонг, Пике, Артур

Видео гола Уильямса

УНИАН ранее сообщал о том, что из розыгрыша Кубка Испании выбыл мадридский "Реал".

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