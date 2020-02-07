Барселона вслед за Реалом покинула Кубок Испании (видео)
"Барселона" в четвертьфинале Кубка Испании на выезде встречалась с "Атлетиком" и потерпела поражение со счетом 0:1.
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Единственный гол на третьей добавленной минуте забил Иньяки Уильямс.
В прошлом году каталонцы вышли в финал турнира и уступили там "Валенсии" со счетом 1:2.
"Атлетик" - "Барселона" - 1:0
Гол: Уильямс, 90+3
"Атлетик": Симон, Капа, Альварес, Нуньес, Мартинес, Берчиче, Р. Гарсия (Гомес, 89), Д. Гарсия, Весга (Сан Хосе, 66), Муниаин (Адурис, 77), Вильямс
"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике (Умтити, 80), Ленгле, Альба, Ракитич (Артур, 69), Бускетс, де Йонг, Роберто, Месси, Фати (Гризманн, 57)
Предупреждения: Йерай, Весга, Капа - Семеду, Месси, Альба, де Йонг, Пике, Артур
Видео гола Уильямса
УНИАН ранее сообщал о том, что из розыгрыша Кубка Испании выбыл мадридский "Реал".