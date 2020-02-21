Лига Европы: результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы
20 февраля состоялись первые поединки 1/16 финала плей-офф Лиги Европы.
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На этой стадии после вылета из Лиги чемпионов в борьбу вступил донецкий "Шахтер", который в Харькове сумел одолеть лиссабонскую "Бенфику".
Все результаты дня:
"Айнтрахт" - "Зальцбург" - 4:1
"Копенгаген" - "Селтик" - 1:1
"Брюгге" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1
"Хетафе" - "Аякс" - 2:0
"Лудогорец" - "Интер" - 0:2
"Спортинг" - "Истанбул Башакшехир" - 3:1
"ЧФР Клуж" - "Севилья" - 1:1
АПОЭЛ - "Базель" - 0:3
АЗ - ЛАСК - 1:1
"Байер" - "Порту" - 2:1
"Рейнджерс" - "Брага" - 3:2
"Рома" - "Гент" - 1:0
За бельгийский клуб сыграли двое украинцев - полузащитник Роман Безус и защитник Игорь Пластун. Первый был заменен на 74-й минуте.
"Вольфсбург" - "Мальме" - 2:1
"Олимпиакос" - "Арсенал" - 0:1
"Вулверхэмптон" - "Эспаньол" - 4:0
УНИАН ранее сообщал о том, что футболисты "Шахтера" прокомментировали победу над "Бенфикой".