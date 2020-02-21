Лига Европы: результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Команды стартовали в плей-офф турнира.

20 февраля состоялись первые поединки 1/16 финала плей-офф Лиги Европы.

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На этой стадии после вылета из Лиги чемпионов в борьбу вступил донецкий "Шахтер", который в Харькове сумел одолеть лиссабонскую "Бенфику".

Все результаты дня:

"Айнтрахт" - "Зальцбург" - 4:1

"Копенгаген" - "Селтик" - 1:1

"Брюгге" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1

"Хетафе" - "Аякс" - 2:0

"Лудогорец" - "Интер" - 0:2

"Шахтер" - "Бенфика" - 2:1

"Спортинг" - "Истанбул Башакшехир" - 3:1

"ЧФР Клуж" - "Севилья" - 1:1

АПОЭЛ - "Базель" - 0:3

АЗ - ЛАСК - 1:1

"Байер" - "Порту" - 2:1

"Рейнджерс" - "Брага" - 3:2

"Рома" - "Гент" - 1:0

За бельгийский клуб сыграли двое украинцев - полузащитник Роман Безус и защитник Игорь Пластун. Первый был заменен на 74-й минуте.

"Вольфсбург" - "Мальме" - 2:1

"Олимпиакос" - "Арсенал" - 0:1

"Вулверхэмптон" - "Эспаньол" - 4:0

УНИАН ранее сообщал о том, что футболисты "Шахтера" прокомментировали победу над "Бенфикой".