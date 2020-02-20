Шахтер минимально обыграл Бенфику на старте плей-офф Лиги Европы

"Горняки" дважды выходили вперед и смогли удержать преимущество со второй попытки.

20 февраля в Харькове на ОСК "Металлист" донецкий "Шахтер" встречался с португальской "Бенфикой" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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Команда Луиша Каштру в первой официальной игре года сумела одержать победу со счетом 2:1.

В первом тайме игра проходила под диктовку хозяев поля. На 20-й минуте Алан Патрик воспользовался ошибкой соперника, протащил мяч к штрафной и отдал пас на Мораеса - форвард мощно пробил во вратаря, но мяч отскочил к Марлосу - полузащитник расстрелял ворота гостей.

Однако арбитр воспользовался помощью VAR и отменил взятие ворот - стопа Марлоса оказалась в офсайде.

После перерыва "горняки" усилили давление на гостей и уже на 46-й минуте Мораес расстреливал ворота - португальцев спас вратарь. Практически сразу Исмаили пробивал с острого угла, но мяч попал в штангу и отскочил в поле.

Выйти вперед подопечным Луиша Каштру удалось на 56-й минуте: Марлос скинул мяч Алану Патрику, который из-за пределов штрафной мягко нанес удар точно в нижний угол ворот. Гости не растерялись и довольно быстро сравняли счет. На 62-й минуте Тавареш обыгрался с Серви и протолкнул мяч в сетку.

В данном случае также сработал VAR. Арбитр сам посмотрел повтор и отменил гол, назначив пенальти за фол Кривцова на Серви. Пострадавший исполнил наказание - 1:1.

Развязка наступила на 72-й минуте. Тайсон сумел отобрать мяч у защитника, передал его Мораесу, который тут же отдал точный пас на Коваленко, а Виктор в касание был точен - 2:1. В дальнейшем дончане отдали инициативу сопернику, однако португальцы спасти ничью не смогли - несколько раз в игру успешно вступал голкипер дончан Пятов.

"Шахтер" - "Бенфика" - 2:1

Голы: Алан Патрик, 56, Коваленко, 72 - Пицци, 66

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 80), Тайсон (Тете, 90+3), Марлос (Коноплянка, 83), Коваленко, Мораес

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Ферру, Томаш Тавареш, Таарабт, Флорентину, Серви, Чикиньо (Рафа Сильва, 79), Пицци (Самарис, 90+2), Сеферович (Винисиус, 69)

Предупреждение: Флорентину

Ответный поединок команды проведут в Лиссабоне 27 февраля.

УНИАН ранее сообщал о том, что была озвучена сравнительная стоимость составов "Шахтера" и "Бенфики".