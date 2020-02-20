"Счет не дает комфорта": Каштру доволен игрой Шахтера, но расстроен пропущенным голом

Португалец отметил, что все решится во второй игре.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвел итог минувшего матча в Харькове с "Бенфикой" (2:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

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Cпециалист поделился впечатлениями от игры в эфире телеканала "Футбол 1".

"Был бы доволен, если бы мы не пропустили. Это та цель, которую не выполнили. Лучше бы победили 1:0, а не 2:1. И все же хорошо сыграли, учитывая паузу между официальными матчами. Счет не дает нам комфорта перед вторым матчем, но, думаю, никакой счет не давал бы нам спокойствия.

Что касается VAR, то он совсем не сладок для нас. Случилось подобное в матче с "Аталантой", мы еще не забыли, сегодня снова. Но, думаю, через пару лет мы привыкнем и все будет нормально. VAR остается, нет смысла его обсуждать. По исходу еще ничего не решено, нас ждет вторая битва на выезде", - сказал главный тренер "горняков".

Также Каштру сравнил "Бенфику" с другими соперниками дончан в этой еврокубковой кампании:

"Думаю, сильнейшим соперником в этом сезоне был "Манчестер Сити". А "Бенфика", "Динамо" Загреб и "Аталанта" - на одном уровне".

Ответный поединок команды проведут в Лиссабоне 27 февраля.

УНИАН ранее сообщал о том, что была озвучена сравнительная стоимость составов "Шахтера" и "Бенфики".