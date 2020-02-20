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Чемпион Украины уступает: озвучена сравнительная стоимость составов Шахтера и Бенфики

13:21, 20 февраля 2020
Футбол
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Исмаили - самый дорогой игрок в составе Шахтера / фото: ФК Шахтер

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Бенфика.

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Издание "Команда №1" перед встречей команд сравнило стоимость "Шахтера" и "Бенфики", опираясь на данные авторитетного портала Transfermarkt.

По стоимости состава "Бенфика" превосходит "Шахтер" более чем вдвое.

Стоимость состава португальского чемпиона - 331,5 миллиона евро, тогда как "Шахтера" - 150,6 миллиона евро.

Самым дорогим игроком в составе "горняков" является Исмаили (19 миллионов евро), а у "Бенфики" - Рубен Диаш (38 миллионов).

zbirna.com

Матч "Шахтер" - "Бенфика" начнется в 19.55. В прямом эфире его будет транслировать телеканал "Футбол 1".

УНИАН также сообщал о том, что Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Бенфикой".

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