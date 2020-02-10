"Без напряга": украинский футболист назвал скромную сумму, на которую может прожить в Турции (видео)

Николай Морозюк говорит, что "просто надо привыкнуть"

Украинский полузащитник Николай Морозюк, который выступает за турецкий "Ризеспор", рассказал о том, сколько денег ему нужно для проживания в Турции.

По словам Морозюка, в Ризе он может прожить три месяца на 300 долларов.

"Вот на эти деньги я могу здесь прожить месяца три. Даже без напряга. 300 долларов. Конечно, после Украины, после Киева сразу бросается в глаза. Но когда привыкаешь - классно, честно", - сказал Морозюк в программе "Трендец" на YouTube.

"Я не преувеличиваю, просто надо привыкнуть", - добавил украинский футболист.

Напомним, Морозюк выступает за "Ризеспор" с января 2019 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Морозюк разнес игру "Динамо" Киев.