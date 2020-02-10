"Без напряга": украинский футболист назвал скромную сумму, на которую может прожить в Турции (видео)
21:18, 10 февраля 2020Футбол
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Николай Морозюк говорит, что "просто надо привыкнуть"
Николай Морозюк играет за Ризеспор с прошлого года / Ck Rizespor
Украинский полузащитник Николай Морозюк, который выступает за турецкий "Ризеспор", рассказал о том, сколько денег ему нужно для проживания в Турции.
По словам Морозюка, в Ризе он может прожить три месяца на 300 долларов.
"Вот на эти деньги я могу здесь прожить месяца три. Даже без напряга. 300 долларов. Конечно, после Украины, после Киева сразу бросается в глаза. Но когда привыкаешь - классно, честно", - сказал Морозюк в программе "Трендец" на YouTube.
"Я не преувеличиваю, просто надо привыкнуть", - добавил украинский футболист.
Напомним, Морозюк выступает за "Ризеспор" с января 2019 года.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Морозюк разнес игру "Динамо" Киев.
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