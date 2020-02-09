"Куда бежать, бл***?": экс-капитан Динамо разнес игру команды

Николай Морозюк считает, что в киевском клубе не умеют работать с футболистами.

Бывший капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк раскритиковал нынешний уровень клуба и игру команды.

Об этом Морозюк сказал в программе "Трендец", передает Tribuna.com.

"Шахтер" сейчас №1, потом долго никого, потом "Динамо". И как сейчас говорят, "Заря". Да, симпатичная команда, Скрипник, мне нравится, как они играют. У них более интересная и организованная игра, видно рисунок игры. "Динамо" - это спонтанщина, как что попало. Я знаю изнутри эту команду. Есть хорошие игроки, очень хорошая молодежь, нет людей, которые умеют работать с ней. Я только говорю свою мысль - это дорога в никуда", - отметил Морозюк.

Полузащитник отметил, что не хотел играть в "Динамо", так как даже после выигранных матчей были "депресняки".

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"Футбол - это кайф, игра. В первую очередь, игра. Не можешь ты как робот хе**чить - вот ты бежишь за спину, то, то, то, как попало, спонтанщина. Нет, это уже прошлое. 3:0 выиграли у глухарей. Все, "Динамо" бежит, бл***. Куда бежит? Кто куда бежит? Ну, бл***, сыграйте с командой, которая вас расставит, куда вы будете бежать, бл***? Что бежать в современном футболе?", - сказал Морозюк.

Он выразил мнение, что у "Динамо" "нет рисунка, нет системы": "Тот где-то вылез, тот где-то обыграл за счет индивидуального решения".

Морозюк отметил, что для него "странно", что в киевском клубе тренируют только специалисты с "динамовским сердцем", а также раскритиковал покупку легионеров, которые получают "раз в восемь больше, чем украинцы".

"Слышал раз, что там проблемы с деньгами, еще что-то. Ну какие нахрен проблемы с деньгами? Конечно, не так легко, как было 5-6 лет назад. Но бюджет команды немаленький. Просто не могу понять логику. Вы же все равно будете вторыми, нахрена, бл***, этих легионеров приглашать? Я могу сказать столько. Просто не понимаю покупку Соля, Родригеса, много кого. Бл***, да дайте пацанам своим играть".

Напомним, Морозюк выступал за "Динамо" с 2015 по январь 2019 года, после чего перешел в турецкий "Ризеспор".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" объявило о подписании контракта с нигерийским легионером.