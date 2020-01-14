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Вест Хэм предлагает Ярмоленко другим клубам через агентов - СМИ

22:26, 14 января 2020
Футбол
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Андрей Ярмоленко / REUTERS

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Об этом сообщает Fotospor.

По информации издания, клуб английской Премьер-лиги через агентов предложил услуги украинца турецкому "Бешикташу". Сам Ярмоленко якобы хотел бы выступать вместе с бывшим партнером по "Динамо" Домагоем Видой.

Представители "Бешикташа" ответили, что пока не рассматривают кандидатуру украинца, но "Вест Хэм" продолжает искать варианты. В том числе будет рассматриваться и аренда.

Напомним, на данный момент Ярмоленко восстанавливается после травмы.  В текущем сезоне на счету украинца 3 гола и 1 ассист в 15 матчах за "Вест Хэм".

УНИАН ранее сообщал о том, что агент прокомментировал слухи о будущем Ярмоленко.

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