Вест Хэм предлагает Ярмоленко другим клубам через агентов - СМИ

Английский клуб настроен расстаться c украинцем.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко не нужен "Вест Хэму" и может покинуть чемпионат Англии.

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Об этом сообщает Fotospor.

По информации издания, клуб английской Премьер-лиги через агентов предложил услуги украинца турецкому "Бешикташу". Сам Ярмоленко якобы хотел бы выступать вместе с бывшим партнером по "Динамо" Домагоем Видой.

Представители "Бешикташа" ответили, что пока не рассматривают кандидатуру украинца, но "Вест Хэм" продолжает искать варианты. В том числе будет рассматриваться и аренда.

Напомним, на данный момент Ярмоленко восстанавливается после травмы. В текущем сезоне на счету украинца 3 гола и 1 ассист в 15 матчах за "Вест Хэм".

УНИАН ранее сообщал о том, что агент прокомментировал слухи о будущем Ярмоленко.