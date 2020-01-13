"Об аренде никто не говорил": агент прояснил будущее Ярмоленко

Вадим Шаблий прокомментировал ситуацию вокруг украинского футболиста.

Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий прояснил ситуацию с будущим украинского полузащитника "Вест Хэма".

В комментарии сайту zbirna.com Шаблий заявил, что Ярмоленко планирует остаться в "Вест Хэме", а также опроверг информацию о том, что английский клуб может отдать украинца в аренду.

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"Мы не знаем, откуда распространяется информация об аренде. В "Вест Хэме" никто Андрею по этому поводу ничего не говорил и даже близко не намекал. Он восстанавливается после травмы приводящей мышцы бедра и готовится помочь команде во второй части сезона, а заодно набрать форму к чемпионату Европы", - сказал Шаблий.

Напомним, на данный момент Ярмоленко восстанавливается после травмы.

В текущем сезоне на счету украинца 3 гола и 1 ассист в 15 матчах за "Вест Хэм".

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ распространили информацию о том, что "Вест Хэм" в зимнее межсезонье попытаться продать Ярмоленко.