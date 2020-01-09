Бывший футболист сборной Украины устроил драку во время футзального матча (видео)

У Тараса Михалика не выдержали нервы.

Скандал произошел в одном из матчей футзального Рождественского турнира в Луцке.

После одного из грубых приемов ситуация накалилась, и футболисты начали обмениваться жесткими подкатами.

После очередного прыжка в ноги один из игроков оказался на паркете, а за него решил заступиться партнер по команде - бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик.

К разборкам подключились игроки обеих команд и тренеры, после чего арбитр показал Михалику красную карточку, за что услышал от хавбека "Волыни" еще несколько нецензурных слов.

Внимание! В видео есть ненормативная лексика.

36-летний Михалик до перехода в "Волынь" долгое время выступал за киевское "Динамо" и московский "Локомотив". Также на его счету 32 поединка за сборную Украины.

УНИАН ранее сообщал о том, что Михалик помогал украинской армии, пока играл в России.