Экс-футболист киевского Динамо Михалик помогал украинской армии, пока играл в России
Украинский полузащитник Тарас Михалик оказывал помощь украинской армии, пока выступал в России за московский "Локомотив".
Об этом сообщил ведущий YouTube-канала "Бомбардир" Роман Бебех.
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"Будучи игроком "Локомотива", Тарас помогал украинской армии. Он это не афишировал, потому что не считал нужным", - сказал Бебех.
Стоит отметить, что после возвращения в Украину у Михалика был жесткий разговор с ультрас луцкой "Волыни", которые не знали о том, что футболист помогал армии, и изначально отнеслись к трансферу негативно. Позже сторонам удалось уладить конфликт.
"Только когда мы об этом узнали, когда начали появляться какие-то факты, тогда их озвучили. До этого информации не было, соответственно было больше негатива, чем позитива с нашей стороны", - отметил один из фанатов "Волыни".
УНИАН ранее также сообщал о том, что Михалик вспомнил, как рассказывал россиянам о Майдане.