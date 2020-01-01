"Побед вам и нам": футболисты сборной Украины поздравили болельщиков с Новым годом (видео)

Игроки сборной пожелали украинцам мира в каждый дом.

Футболисты сборной Украины, а также главный тренер команды Андрей Шевченко поздравили всех болельщиков с Новым годом.

Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале УАФ.

Читайте также"Кто играл под 10-м номером?": Милевский пообщался с фанатами в образе Деда Мороза (видео)

Андрей Пятов, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Андрей Лунин, Виктор Коваленко, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко и Шевченко поздравили украинцев, передавая друг другу мяч.

"Друзья, хотелось бы поздравить каждого из вас с Новым годом и пожелать веры в себя и невероятного успеха, новых приключений и ярких эмоций. Пусть счастье и достаток льются рекой! Терпения, силы и мудрости! Пусть каждый день будет новым шагом к осуществлению вашей мечты. Улыбок и хорошего настроения в новом году, крепкого козацкого здоровья, мира в каждую семью, в каждый дом, ну и, конечно, побед - вам и нам! С Новым годом, Украина!", - сказали представители сборной.

УНИАН также сообщал о том, что чемпион Украины "Шахтер" поздравил болельщиков с Новым годом трогательным видео.