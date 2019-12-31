Шахтер трогательно поздравил болельщиков с Новым годом и Рождеством (видео)
19:41, 31 декабря 2019Футбол
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Донецкий клуб создал в видеоролике семейную атмосферу.
Дарио Срна снялся в ролике / фото: скриншот
Чемпион Украины донецкий "Шахтер" опубликовал видеопоздравление для болельщиков с Новым годом и Рождеством.
В ролике футболисты "Шахтера", а также главный тренер команды Луиш Каштру по очереди садятся за рояль. При этом играет мелодия гимна "Шахтера".
В ролике, кроме Каштру, снялись Дарио Срна, Николай Матвиенко, Додо, Манор Соломон, Андрей Пятов с дочерью, Жуниор Мораес, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов с семьями.
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" представил лучший гол команды в 2019 году.
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