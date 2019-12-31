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Шахтер трогательно поздравил болельщиков с Новым годом и Рождеством (видео)

19:41, 31 декабря 2019
Футбол
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Дарио Срна снялся в ролике / фото: скриншот

В ролике футболисты "Шахтера", а также главный тренер команды Луиш Каштру по очереди садятся за рояль. При этом играет мелодия гимна "Шахтера".

В ролике, кроме Каштру, снялись Дарио Срна, Николай Матвиенко, Додо, Манор Соломон, Андрей Пятов с дочерью, Жуниор Мораес, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов с семьями.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" представил лучший гол команды в 2019 году.

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Теги: #Шахтер#Андрей Пятов#Дарио Срна#Жуниор Мораес#Тарас Степаненко