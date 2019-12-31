Шахтер трогательно поздравил болельщиков с Новым годом и Рождеством (видео)

Донецкий клуб создал в видеоролике семейную атмосферу.

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" опубликовал видеопоздравление для болельщиков с Новым годом и Рождеством.

В ролике футболисты "Шахтера", а также главный тренер команды Луиш Каштру по очереди садятся за рояль. При этом играет мелодия гимна "Шахтера".

В ролике, кроме Каштру, снялись Дарио Срна, Николай Матвиенко, Додо, Манор Соломон, Андрей Пятов с дочерью, Жуниор Мораес, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов с семьями.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" представил лучший гол команды в 2019 году.