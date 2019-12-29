Челси вырвал победу у Арсенала в лондонском дерби (видео)

Победные голы "синие" забили в последние десять минут матча.

В рамках 20-го тура АПЛ на стадионе "Эмирейтс" прошло лондонское дерби - "Арсенал" принимал "Челси".

Гости одержали волевую победу, забив свои голы на 83-й и 87-й минутах.

После этой победы "Челси" набрал 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. У "Арсенала", который проводил второй матч под руководством Микеля Артеты, в активе 24 очка и двенадцатая позиция.

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"Арсенал" - "Челси" - 1:2

Голы: Обамеянг, 13 - Жоржиньо, 83, Абрахам, 87

"Арсенал": Лено, Мэйтленд-Найлз, Чеймберс (Мустафи, 23), Давид Луис, Сака, Гендузи, Торрейра, Нельсон (Пепе, 85), Озил (Уиллок, 76), Обамеянг, Ляказетт

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Зума, Томори (Лэмпти, 59), Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Эмерсон (Жоржиньо, 34), Виллиан, Маунт, Абрахам

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Манчестер Сити" потерпел поражение в ярком матче АПЛ.