Удаление вратаря и пять голов: Манчестер Сити потерпел поражение в ярком матче АПЛ (видео)
"Манчестер Сити" в матче 19-го тура АПЛ на выезде играл против "Вулверхэмптона". "Горожане" потерпели поражение со счетом 2:3.
Уже на 12-й минуте матча "Ман Сити" остался вдесятером после удаления Эдерсона. Голкипер получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
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Несмотря на это, "горожане" благодаря дублю Рахима Стерлинга смогли выйти вперед, но в итоге не удержали свое преимущество. Победный мяч "Вулверхэмптон" провел на 89-й минуте.
Украинец Александр Зинченко провел весь матч в запасе.
Интересно, что "Манчестер Сити" уже во второй раз в этом сезоне уступил "Вулверхэмптону".
У "Ман Сити после этого матча осталось 38 очков, действующий чемпион идет третьим и уже на 14 очков отстает от "Ливерпуля", который возглавляет таблицу. "Вулверхэмптон" набрал 30 очков и поднялся на пятую строчку.
"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" 3:2
Голы: Траоре, 55, Хименес, 82, Доэрти, 89 - Стерлинг, 25, 49
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Дендонкер, Коади, Саисс, Доэрти, Невеш, Моутиньо, Хонни (Винагре, 73), Траоре, Хименес (Беннетт, 90+4), Жота (Нету, 78).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди, Де Брюйне (Гюндоган, 66), Родри, Б. Силва, Марез (Гарсия, 46), Агуэро (Браво, 14), Стерлинг.
Удаление: Эдерсон, 11
Незабитый пенальти: Стерлинг, 25
Как сообщал УНИАН, ранее "Ливерпуль" разгромил "Лестер" и укрепил лидерство в АПЛ.