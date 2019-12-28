Удаление вратаря и пять голов: Манчестер Сити потерпел поражение в ярком матче АПЛ (видео)

Действующий чемпион теперь отстает от "Ливерпуля" на 14 очков.

"Манчестер Сити" в матче 19-го тура АПЛ на выезде играл против "Вулверхэмптона". "Горожане" потерпели поражение со счетом 2:3.

Уже на 12-й минуте матча "Ман Сити" остался вдесятером после удаления Эдерсона. Голкипер получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

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Несмотря на это, "горожане" благодаря дублю Рахима Стерлинга смогли выйти вперед, но в итоге не удержали свое преимущество. Победный мяч "Вулверхэмптон" провел на 89-й минуте.

Украинец Александр Зинченко провел весь матч в запасе.

Интересно, что "Манчестер Сити" уже во второй раз в этом сезоне уступил "Вулверхэмптону".

У "Ман Сити после этого матча осталось 38 очков, действующий чемпион идет третьим и уже на 14 очков отстает от "Ливерпуля", который возглавляет таблицу. "Вулверхэмптон" набрал 30 очков и поднялся на пятую строчку.

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" 3:2

Голы: Траоре, 55, Хименес, 82, Доэрти, 89 - Стерлинг, 25, 49

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Дендонкер, Коади, Саисс, Доэрти, Невеш, Моутиньо, Хонни (Винагре, 73), Траоре, Хименес (Беннетт, 90+4), Жота (Нету, 78).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди, Де Брюйне (Гюндоган, 66), Родри, Б. Силва, Марез (Гарсия, 46), Агуэро (Браво, 14), Стерлинг.

Удаление: Эдерсон, 11

Незабитый пенальти: Стерлинг, 25

Как сообщал УНИАН, ранее "Ливерпуль" разгромил "Лестер" и укрепил лидерство в АПЛ.