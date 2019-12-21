Манчестер Сити без Зинченко обыграл конкурента по турнирной таблице АПЛ (видео)

В 18-м туре "Ман Сити" на своем поле принимал "Лестер".

В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги на "Этихад Стэдиум" "Манчестер Сити" обыграл "Лестер". Встреча соседей по турнирной таблице завершилась победой хозяев поля.

"Лестер" вышел вперед благодаря голу Джейми Варди, но точные удары Рияда Мареза, Илкая Гюндогана с пенальти и Габриэла Жезуса принели победу "горожанам".

Украинец Александр Зинченко весь матч провел в запасе.

"Ман Сити" после этой победы набрал 38 очков и занимает третье место в таблице АПЛ. У "Лестера" - 39 очков и вторая позиция.

"Манчестер Сити" - "Лестер" - 3:1

Голы: Марез, 30, Гюндоган, 43 (пен.), Жезус, 70 - Варди, 22

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди, Де Брюйне (Агуэро, 90+1), Гюндоган (Родриго, 79), Б. Силва, Марез, Габриэль Жезус, Стерлинг (Фоден, 89)

"Лестер": Шмайхель, Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл, Ндиди, Перес (Грей, 68), Тилеманс (Прат, 77), Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 64), Варди

Как сообщал УНИАН, ранее Зинченко провел первый матч за "Ман Сити" после травмы.