Зинченко провел первый матч за Манчестер Сити после операции
Футболист сборной Украины Александр Зинченко вернулся на поле в составе "Манчестер Сити".
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Это произошло в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "горожане" встречались с загребским "Динамо" на выезде и одержали победу со счетом 4:1.
22-летний украинец вышел на поле на 66-й минуте, когда заменил автора хет-трика Габриэля Жезуса. Это была первая игра для Александра с 6 октября - тогда он принимал участие в матче с "Вулверхэмптоном" в АПЛ.
"Сити" удалось выйти в плей-офф ЛЧ с первого места в группе C.
В конце октября Зинченко перенес операцию на коленном суставе, после чего был вынужден пропустить все следующие матчи "горожан" и два поединка сборной Украины.
В последний раз Зинченко выходил на поле 14 октября в составе сборной против Португалии (2:1).
УНИАН ранее сообщал о том, что определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.