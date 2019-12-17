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"Мы все - обезьяны": в чемпионате Италии запустили противоречивую кампанию борьбы с расизмом (фото)

19:31, 17 декабря 2019
Футбол
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Об этом сообщила пресс-служба элитного дивизиона чемпионата Италии.

Лига представила три картины художника Симоне Фугадзотто, который изобразил на них обезьян, используя цвета разных клубов.

"Я уже 5-6 лет рисую обезьян. Этой работой я стараюсь объяснить людям, что мы и есть обезьяны. Именно обезьяна должна научить всех, что между нами нет никакой разницы. Мы все - обезьяны", - отметил Фугадзотто.

legaseriea.it

Эту идею уже раскритиковала антирасистская организация Fare:

"Эти картины вызывают возмущение, это контрпродуктивный шаг. Серия А начала кампанию, которая похожа на плохую шутку".

УНИАН ранее сообщал о том, что болельщики Шахтера поддержали Тайсона после расистского скандала.

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Теги: #расизм#серия А