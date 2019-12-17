"Мы все - обезьяны": в чемпионате Италии запустили противоречивую кампанию борьбы с расизмом (фото)

Лицом акции стала обезьяна.

Итальянская Серия А запустила кампанию по борьбе с расизмом, используя картины с обезьянами.

Об этом сообщила пресс-служба элитного дивизиона чемпионата Италии.

Лига представила три картины художника Симоне Фугадзотто, который изобразил на них обезьян, используя цвета разных клубов.

"Я уже 5-6 лет рисую обезьян. Этой работой я стараюсь объяснить людям, что мы и есть обезьяны. Именно обезьяна должна научить всех, что между нами нет никакой разницы. Мы все - обезьяны", - отметил Фугадзотто.

Эту идею уже раскритиковала антирасистская организация Fare:

"Эти картины вызывают возмущение, это контрпродуктивный шаг. Серия А начала кампанию, которая похожа на плохую шутку".

УНИАН ранее сообщал о том, что болельщики Шахтера поддержали Тайсона после расистского скандала.