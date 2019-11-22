Надели маски: болельщики Шахтера поддержали Тайсона после расистского скандала (фото)
22:01, 22 ноября 2019Футбол
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Фанаты донецкого клуба на матч против "Львова" надели маски с лицом бразильца.
Болельщики надели маски перед игрой / фото: ФК Шахтер
Болельщики "Шахтера" поддержали капитана команды Тайсона, который подвергся расизму во время матча 14-го тура УПЛ против "Динамо".
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Перед началом поединка 15-го тура против "Львова", который прошел в Харькове, фанаты надели маски с лицом Тайсона.
Бразилец эту игру пропускал из-за дисквалификации, которую получил за то, что показал средний палец фанатам "Динамо".
Напомним, болельщики киевского клуба спровоцировали бразильца "уханьем" в его адрес.
фото: скриншот
фото: ФК Шахтер
фото: скриншот
Матч "Шахтер" - "Львов" завершился разгромной победой "горняков" со счетом 4:1.
Как сообщал УНИАН, "Динамо" получило серьезное наказание из-за расизма своих фанатов.
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