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Надели маски: болельщики Шахтера поддержали Тайсона после расистского скандала (фото)

22:01, 22 ноября 2019
Футбол
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Болельщики надели маски перед игрой / фото: ФК Шахтер

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Перед началом поединка 15-го тура против "Львова", который прошел в Харькове, фанаты надели маски с лицом Тайсона.

Бразилец эту игру пропускал из-за дисквалификации, которую получил за то, что показал средний палец фанатам "Динамо".

Напомним, болельщики киевского клуба спровоцировали бразильца "уханьем" в его адрес.

фото: скриншот
фото: ФК Шахтер
фото: скриншот

Матч "Шахтер" - "Львов" завершился разгромной победой "горняков" со счетом 4:1.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" получило серьезное наказание из-за расизма своих фанатов.

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Теги: #Шахтер#УПЛ - Украинская Премьер-Лига#Тайсон