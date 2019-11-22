Надели маски: болельщики Шахтера поддержали Тайсона после расистского скандала (фото)

Фанаты донецкого клуба на матч против "Львова" надели маски с лицом бразильца.

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