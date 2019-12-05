Худший на поле: Ярмоленко провалил еще один матч в АПЛ
Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко стал худшим игроком матча 15-го тура АПЛ между "Вулверхэмптоном" и "Вест Хэмом".
Украинец вышел на замену во втором тайме и провел на поле полчаса.
Авторитетный портал Whoscored.com поставил Ярмоленко за эту игру оценку 5.8. Это худшая оценка среди всех участников матча наряду с одноклубником украинца по "Вест Хэму" Марком Ноблом (также 5,8).
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Встреча в итоге завершилась поражением "Вест Хэма" со счетом 0:2, причем второй гол "молотобойцы" пропустили после потери Ярмоленко.
Отметим, что Ярмоленко уже становился худшим игроком матча в 11-м туре, когда "Вест Хэм" играл с "Ньюкаслом".
В предыдущий раз украинец забивал гол на клубном уровне еще 28 сентября, а результативным действием отличался в матче за "молотобойцев" 26 октября, когда отдал голевой пас в игре с "Шеффилд Юнайтед". После этого Ярмоленко не забивал и не ассистировал в пяти матчах кряду.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский форвард Евгений Селезнев забил четвертый гол в сезоне за турецкий клуб.