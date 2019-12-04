Украинский форвард Селезнев забил четвертый гол в сезоне за турецкий клуб (видео)
18:44, 04 декабря 2019Футбол
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Евгений Селезнев отличился в матче Кубка Турции.
Евгений Селезнев отыграл весь матч / фото: twitter.com/bursacom16
Украинский нападающий Евгений Селезнев забил гол за "Бурсаспор" в первом матче 1/16 финала Кубка Турции против "Эрзурум ББ".
Селезнев провел на поле весь матч и на 89-й минуте помог своей команде избежать разгрома. Украинец сыграл на добивании после того, как мяч попал в штангу.
Встреча завершилась поражением "Бурсаспора" со счетом 2:4.
Для Селезнева этот гол стал четвертым в одиннадцати матчах за турецкий клуб в этом сезоне.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Роман Безус забил четвертый гол в сезоне за "Гент".
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