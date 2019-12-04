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Украинский форвард Селезнев забил четвертый гол в сезоне за турецкий клуб (видео)

18:44, 04 декабря 2019
Футбол
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Евгений Селезнев отыграл весь матч / фото: twitter.com/bursacom16

Селезнев провел на поле весь матч и на 89-й минуте помог своей команде избежать разгрома. Украинец сыграл на добивании после того, как мяч попал в штангу.

Встреча завершилась поражением "Бурсаспора" со счетом 2:4.

Для Селезнева этот гол стал четвертым в одиннадцати матчах за турецкий клуб в этом сезоне.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Роман Безус забил четвертый гол в сезоне за "Гент".

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Теги: #Евгений Селезнев