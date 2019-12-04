Украинский форвард Селезнев забил четвертый гол в сезоне за турецкий клуб (видео)

Евгений Селезнев отличился в матче Кубка Турции.

Украинский нападающий Евгений Селезнев забил гол за "Бурсаспор" в первом матче 1/16 финала Кубка Турции против "Эрзурум ББ".

Селезнев провел на поле весь матч и на 89-й минуте помог своей команде избежать разгрома. Украинец сыграл на добивании после того, как мяч попал в штангу.

Встреча завершилась поражением "Бурсаспора" со счетом 2:4.

Для Селезнева этот гол стал четвертым в одиннадцати матчах за турецкий клуб в этом сезоне.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Роман Безус забил четвертый гол в сезоне за "Гент".