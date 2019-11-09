Финал Лиги чемпионов может впервые пройти за пределами Европы

В УЕФА рассматривают такую возможность на 2024 год.

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 может состояться в США.

Об этом сообщает медиакомпания Morning Consult.

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По информации источника, агентство TEAM Marketing AG, представляющее коммерческие интересы УЕФА, сообщило потенциальным партнерам о планах организовать финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке.

Кроме того, еще одним возможным местом проведения поединка может стать "Метлайф Стэдиум" в Нью-Джерси. В TEAM Marketing AG и УЕФА пока отказались комментировать ситуацию.

Стоит отметить, что 8 ноября УЕФА передал американским СМИ права на трансляцию Лиги чемпионов с 2021-го по 2024 год. Финалы ЛЧ в 2021, 2022 и 2023 годах пройдут в Санкт-Петербурге, Мюнхене и Лондоне. Решающий матч никогда не проходил за пределами Европы.

УНИАН ранее сообщал о том, что игрок "Шахтера" вошел в список лучших молодых футболистов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.