Футболист Шахтера вошел в символическую сборную молодых игроков Лиги чемпионов (фото)
10:19, 09 ноября 2019Футбол
130 0
В команду также вошли лидер дортмундской "Боруссии" и вундеркинд из "Барселоны".
Маркос Антонио пока не является игроком основы Шахтера / фото: ФК Шахтер
Полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио вошел в символическую сборную молодых футболистов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Команду составил авторитетный портал Transfermarkt.
19-летний бразилец занял место в центре полузащиты вместе с игроком "Манчестер Сити" Филом Фоденом. Также в сборную вошли вундеркинд "Барселоны" Ансу Фати, вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, португалец Жоау Фелиш из "Атлетико" и другие.
Маркос Антонио перешел в "Шахтер" из португальского клуба "Эшторил-Прая" в прошлом году. В нынешнем розыгрыше ЛЧ хавбек провел два матча.
УНИАН ранее сообщал о том, что 18-летний футболист Реала стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter