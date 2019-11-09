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Футболист Шахтера вошел в символическую сборную молодых игроков Лиги чемпионов (фото)

10:19, 09 ноября 2019
Футбол
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Команду составил авторитетный портал Transfermarkt.

19-летний бразилец занял место в центре полузащиты вместе с игроком "Манчестер Сити" Филом Фоденом. Также в сборную вошли вундеркинд "Барселоны" Ансу Фати, вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, португалец Жоау Фелиш из "Атлетико" и другие.

Маркос Антонио перешел в "Шахтер" из португальского клуба "Эшторил-Прая" в прошлом году. В нынешнем розыгрыше ЛЧ хавбек провел два матча.

УНИАН ранее сообщал о том, что 18-летний футболист Реала стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

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Теги: #футбол#Шахтер#Лига чемпионов