Футболист Шахтера вошел в символическую сборную молодых игроков Лиги чемпионов (фото)

В команду также вошли лидер дортмундской "Боруссии" и вундеркинд из "Барселоны".

Полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио вошел в символическую сборную молодых футболистов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Команду составил авторитетный портал Transfermarkt.

19-летний бразилец занял место в центре полузащиты вместе с игроком "Манчестер Сити" Филом Фоденом. Также в сборную вошли вундеркинд "Барселоны" Ансу Фати, вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, португалец Жоау Фелиш из "Атлетико" и другие.

Маркос Антонио перешел в "Шахтер" из португальского клуба "Эшторил-Прая" в прошлом году. В нынешнем розыгрыше ЛЧ хавбек провел два матча.

УНИАН ранее сообщал о том, что 18-летний футболист Реала стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.