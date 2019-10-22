Шахтер - Динамо Загреб - 2:2: онлайн матча Лиги чемпионов

"Горняки" провели третий матч в нынешнем сезоне ЛЧ.

22 октября на стадионе "Металлист" в Харькове прошел матч третьего тура группы С Лиги чемпионов, в котором встречались донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо".

УНИАН велонлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо Загреб.

Лига чемпионов, групповой этап, 3-й тур

Шахтер - Динамо Загреб - 2:2

Голы: Коноплянка, 16, Додо, 75 - Ольмо, 25, Оршич, 60 (с пенальти)

Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат (Додо, 66), Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Марлос (Коваленко, 84), Коноплянка (Соломон, 66), Мораес

Динамо Зг: Ливакович, Перич, Дилавер, Теофиль-Катрен, Леовац, Стоянович, Адеми (Гояк, 69), Моро, Дани Ольмо, Оршич (Иванушец, 90), Гавранович (Петкович, 62)

Онлайн-трансляция матча

90+3 - Матч закончен! Ничья - 2:2.

90+1 - Тайсон пробил с дальней дистанции - Ливакович без труда завладел мячом.

90 - Три минуты добавлено ко второму тайму.

90 - Иванушец вышел вместо Оршича.

89 - И снова штанга играет за "Шахтер"! Ольмо прошел в штрафную по правому флангу и бил в ближний - мяч от штанги улетел за пределы поля.

86 - Исмаили своим ударом заработал для "горняков" угловой. Но после подачи от угла поля мяч оказался в руках у вратаря.

84 - Коваленко вышел на поле вместо Марлоса.

80 - Удар Соломона из пределов штрафной заблокирован.

79 - Исмаили упал в штрафной соперника, но арбитр не увидел в этом эпизоде нарушения.

78 - Пятов выбежал к углу вратарской и опередил соперника, который был готов завершать атаку.

75 - ГОООООООООООЛ! "Шахтер" отыгрался - 2:2! Патрик отдал в разрез на вышедшего на замену Додо, тот обыграл вратаря и отправил мяч в сетку.

70 - Еще одна ошибка Пятова. Пошел он на мяч и не добрался до него. К счастью, обошлось все для "Шахтера".

69 - Замена. Гояк вышел вместо Адеми.

67 - Двойная замена состоялась у "Шахтера". Додо поменял Болбата, а Соломон - Коноплянку.

66 - Опасно! Но опять не хватает точности Мораесу! Рядом с дальней штангой прокатился мяч.

65 - Еще одна желтая у гостей. Адеми предупрежден.

63 - Дилавер получил желтую карточку.

62 - Замена у гостей. Петкович вышел вместо Гаврановича.

60 - ГОЛ! 1:2. Оршич уверенно реализовал пенальти.

59 - Болбат за разговоры также получил "горчичник".

58 - Пенальти в ворота "Шахтера"! Пятов во время подачи углового завалил на газон Гаврановича, на которого даже не летел мяч. Желтая карточка голкиперу.

57 - Болбат бросился под удар Дани Ольмо от угла вратарской.

56 - Пока не выглядит "Шахтер" во втором тайме хозяином положения. Похоже, что очень непросто будет "горнякам" выиграть сегодня.

54 - Мораес завершил атаку "Шахтера" слабым и неточным ударом низом.

52 - Тайсон поторопился и нанес очень неточный удар из-за пределов штрафной.

50 - Едва не пропустил "Шахтер"! Сперва штанга спасла "горняков" после удара Оршича в ближний угол, и тут же бил Ольмо, но Пятов достал мяч, который летел под перекладину.

49 - Удар Болбата из пределов штрафной был заблокирован соперником.

47 - Леовац решился на удар с острого угла и совсем не с близкого расстояния - выше ворот.

46 - Второй тайм! Матч продолжается.

45+1 - Команды уходят на перерыв! 1:1.

45+1 - Удар Тайсона заблокирован, а подача Болбата - не точна. Так и заканчивается первая половина.

45 - Одна минута добавлена ко второму тайму.

41 - Коноплянка очень сильно недоволен тем, то рефери не увидел нарушение на украинце. Коно эмоционально высказал свое недовольство, после чего Матеу Лаос провел с игроком "Шахтера" беседу.

41 - Тайсон обрезался на своей половине поля, что могло привести к остроте у ворот "горняков", но их спас офсайд.

40 - Желтая карточка. Алан Патрик предупрежден у "Шахтера".

38 - Дальний удар от Моро - Пятов забрал мяч в руки.

37 - Довольно опасно было у ворот "Шахтера", но Оршичу все же не позволили нанести удар метров с восьми.

33 - Угловой был у "Шахтера", но завершить его ударом не удалось.

28 - Разладилась игра у "горняков". Совсем не получаются выходы в атаку в последние минуты.

25 - ГОЛ! "Шахтер" пропускает - 1:1. Ольмо после прострела Оршича в касание переправил мяч в сетку.

23 - Желтая карточка. Перич сорвал контратаку "горняков".

22 - Опасно у ворот "Шахтера"! Удар Гаврановича метров с шести заблокирован.

16 - ГООООООООООЛ!"Шахтер" выходит вперед! Марлос нашел в штрафной вбежавшего туда Коноплянку, тот пробросил мяч вперед и вторым касанием с острого угла отправил мяч в сетку!

15 - Незваные гости на поле стадиона "Металлист".

13 - Тайсон классно забросил на Исмаили, тот простреливал на Мораес, но форварду помешали замкнуть - угловой будет.

12 - Не открыт счет в дебюте матча. Да и опасных моментов пока нет.

9 - Коноплянка после паса Тайсона сместился к центру, но удар не получился - мяч свалился с ноги и улетел в сторону ворот.

7 - Первая желтая карточка в матче. Матеу Лаос вручил ее Стояновичу, который сбил летевшего на всех парах Тайсона.

5 - Динамо активно идет в прессинг. Дважды подряд гости не позволили "Шахтеру" выйти в атаку, отобрав мяч.

3 - Гости тоже ответили передачей в штрафную. Она была перехвачена.

2 - "Шахтер" сразу же забрал мяч себе и уже довел атаку до штрафной, но подача Коноплянки не нашла адресата.

1 - Матч начался!

В Харькове прозвучал гимн Лиги чемпионов.

Команды уже размялись, до начала встречи остаются считанные минуты.

В раздевалке "Шахтера" - автографы болельщиков в поддержку команды.

Состав "горняков"

Игроки уже прибыли на стадион.

На стадионе "Металлист" все готово к тому, чтобы принимать матч.

Положение команд в группе С после двух туров.

Промо-ролик предстоящего матча от "Шахтера".

Важнейший матч Лиги чемпионов – сегодня! ❤ Ваши эмоции – источник наших побед!



⚒ Напишите слова поддержки команде! #ШахтерДинамоЗpic.twitter.com/FRTST8kmiv — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 22 октября 2019 г.

"Шахтер" U-19 сыграл вничью с загребскими ровесниками в третьем туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Дончане заработали второе очко в нынешнем розыгрыше турнира.

В день матча состоялась традиционная прогулка команд Луиша Каштру по Харькову.

В день матча с «Динамо» (Загреб) в Лиге чемпионов «Шахтер» прогулялся по Харькову. pic.twitter.com/vqgFV8V9db — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 22 октября 2019 г.

"Горняки" сыграют в оранжевой форме.

Заявка "Шахтера" на предстоящий матч.

"Динамо" потренировалось в Харькове.

В прошлом туре УПЛ "Шахтер" разгромил "Колос" со счетом 6:0, а Луиш Каштру дал отдохнуть ряду основных футболистов. В Лиге чемпионов дончане начали с поражения от "Манчестер Сити" дома - 3:0. Реабилитироваться команда сумела уже во втором туре, когда на последних секундах вырвала победу у "Аталанты" - 2:1.

Шахтер - Динамо Загреб: анонс матча Лиги чемпионов

В чемпионате Хорватии динамовцы лидируют и опережают "Хайдук" на одно очко, имея игру в запасе. В Лиге чемпионов Загреб стартовал еще в квалификации, где успел огорчить в том числе "Ференцварош" Сергея Реброва - 1:1, 4:0.

В группе хорваты неожиданно разгромили "Аталанту" - 4:0. Далее был выезд к "Ман Сити" и тотальная защита, но выстоять не удалось - 0:2.

Шахтер - Динамо Загреб: прогноз букмекеров