Шахтер - Динамо Загреб: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Горняки" в третьем туре будут принимать чемпиона Хорватии.

22 октября на стадионе "Металлист" в Харькове пройдет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и загребским "Динамо".

Букмекеры считают украинский клуб фаворитом этого матча.

На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,74, на ничью - 3,90, а на победу загребского "Динамо" - 4,90.

На то, что "горняки" наберут очки дома (выиграют или сыграют вничью), дается коэффициент 1,20, тогда как на то, что хорватский клуб не проиграет в Украине - 2,17.

Напомним, после двух туров и "Шахтер", и загребское "Динамо" набрали по 3 очка, обыграв "Аталанту", но уступив "Манчестер Сити".

Как сообщал УНИАН, ранее Дарио Срна анонсировал громкий трансфер "Шахтера", о котором будет объявлено после матча против загребского "Динамо".