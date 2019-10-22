Юношеская лига УЕФА: Шахтер в меньшинстве удержал ничью против загребского Динамо

"Шахтер" U-19 сумел добыть домашнюю ничью.

В рамках третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" U-19 в Харькове играл против загребского "Динамо" U-19.

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"Горняки" вышли вперед на 50-й минуте, когда Артем Бондаренко реализовал пенальти. Однако хорваты быстро сумели сравнять счет - уже через пять минут результативный удар нанес Нико Янкович.

На 65-й минуте дончане остались в меньшинстве после удаления Даниэля Эгбуджуо. Тем не менее, это не помешало украинской команде удержать ничью.

"Шахтер" U-19 – "Динамо" Загреб U-19 – 1:1

Голы: Бондаренко, 50 - Янкович, 55

"Шахтер" U-19: Трубин, Рудавский, Якуба, Муравский (Булеза, 84), Козик, Судаков, Крыськив (Гуров, 84), Абдулаев (Мудрик, 73), Бондаренко, Эгбуджо, Сикан.

Таким образом, "Шахтер" U-19 набрал второе очко в текущем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА.

Следующий матч "Шахтер" U-19 проведет 6 ноября, когда вновь встретится с загребским "Динамо" на выезде.

Как сообщал УНИАН, во втором туре Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" сыграл вничью с "Аталантой".