Задел на плей-офф: анонс матча Шахтер - Динамо Загреб

Дончане будут бороться за вторую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

22 октября на стадионе "Металлист" в Харькове состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо" Загреб.

Начало поединка - в 19:55.

Шахтер - Динамо Загреб: где смотреть матч по ТВ

"Шахтер"

Про УПЛ говорить всерьез не приходится. Команда Луиша Каштру - единственная в топ-10 чемпионатах Европы, которая до сих пор не теряет очки в нынешнем сезоне на внутренней арене. В прошлом туре "Шахтер" в полурезервном составе уничтожил "Колос" - 6:0. Итог - первое место с отрывом от киевского "Динамо" в десять очков.

В Лиге чемпионов "Шахтер" стартовал провально. Конечно, не стоит забывать и про уровень соперника - в Харьков приезжал чемпион Англии "Манчестер Сити". Команда Александра Зинченко разгромила хозяев со счетом 3:0.

Настоящая драма развернулась во втором туре на "Сан-Сиро" против "Аталанты". Итальянцы первыми вышли вперед, но еще до перерыва Жуниор Мораес сравнял счет. В концовке "горняки" отбивались, а на последних секундах вырвались в контратаку - Додо выдал передачу на Манора Соломона, а тот уложил на газон защитника с вратарем и отправил мяч в сетку.

Чудом "Шахтер" набрал три очка и значительно увеличил свои шансы на плей-офф, ведь "Аталанта" до этого была разгромлена хорватами. Теперь две победы над "Динамо" могут практически гарантировать команде Каштру выход из группы C.

Шахтер - Динамо Загреб: прогноз букмекеров

"Динамо" Загреб

В чемпионате Хорватии динамовцы лидируют и опережают "Хайдук" на одно очко, имея игру в запасе.

В Лиге чемпионов Загреб стартовал еще в квалификации, где успел огорчить в том числе "Ференцварош" Сергея Реброва - 1:1, 4:0.

В группе динамовцы стартовали сенсационно - команда разгромила "Аталанту" со счетом 4:0. Матч с "Ман Сити" в Англии показал, что команда действительно хороша. До 66-й минуты англичане не могли открыть счет, а победили относительно скромно - 2:0.

Главной ударной силой хорватов можно считать вингера Мислава Оршича. Он оформил хет-трик в прошлом туре внутреннего чемпионата, а также трижды забил "Аталанте". В целом "Динамо" уже не является скромным коллективом, который не способен противостоять сильным командам. У Ненада Бьелицы очень серьезный подбор игроков, которые настроены выйти в плей-офф.

Травмы и дисквалификации

У "горняков" нет свежего пополнения в лазарете. Малышев и Майкон выбыли уже давно и не сыграют до конца года. Под вопросом был защитник дончан Исмаили, но бразилец попал в заявку на игру и должен выйти на поле.

У "Динамо" из-за травм игру пропустят Андрич и Майер, но это далеко не ключевые фигуры в составе хорватов.

Ориентировочные составы

"Аталанта": Ливакович, Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич, Стоянович, Моро, Адеми, Леовац, Ольмо, Петкович, Оршич

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес

Слова перед матчем

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру:

"Я посмотрел несколько поединков, а мой штаб около десяти. Будет сложная игра против команды, у которой есть шаблонные характеристики. Они повторяются от игры к игре, но постоянно меняют расстановку. Они уже играли по схеме 5-3-2 или 4-3-3. Иногда было и 3-4-3. "Динамо" играет в длинный пас, к атаке подключаются фланговые игроки и идет передача в зону".

Главный тренер "Динамо" Ненад Бьелица:

"Все готовы к игре. Мы проведем еще одну тренировку в Украине и окончательно определимся с составом. "Шахтер" - очень сильная команда в атаке, где играют бразильцы. Сложно предсказать ход их мыслей. У этой команды мало недостатков, но мы сделаем все, чтобы выступить лучше, чем против "Манчестер Сити", особенно в нападении. В защите тоже надо быть осторожными, чтобы рассчитывать на хороший результат".

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом.