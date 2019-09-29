Украинский экс-футболист Карпат временно возглавил московский Спартак

Сергей Кузнецов назначен исполняющим обязанности главного тренера "красно-белых".

Московский "Спартак" отправил в отставку главного тренера команды, белорусского специалиста Олега Кононова.

Как сообщает официальный сайт "Спартака", исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов. Он будет готовить команду к следующему матчу.

37-летний Кузнецов известен по выступлениям за ряд украинских клубов. Дольше всего в Украине он играл за "Карпаты" с 2008 по 2011 годы, где выступал как раз под руководством Кононова.

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Кузнецов входил в тренерский штаб Кононова с 2018 года после завершения игровой карьеры. Экс-форвард был ассистентом белорусского тренера сперва в тульском "Арсенале", а затем и в "Спартаке".

Отметим, что под руководством Кононова "Спартак" выдал худший старт чемпионата за последние 16 лет - после одиннадцати туров команда занимает в таблице РПЛ девятое место.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич может продолжить карьеру в России.