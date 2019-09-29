Хацкевич может продолжить карьеру в России - СМИ
15:34, 29 сентября 2019Футбол
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Белорусский специалист может возглавить "Динамо", но теперь уже московское.
Александр Хацкевич был уволен в августе / фото: dynamo.kiev.ua
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич может продолжить карьеру в России.
Как стало известно "Динамомании", белорусский тренер может возглавить московское "Динамо".
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По данным источника, скорее всего, нынешний главный тренер "Динамо" Москва Дмитрий Хохлов доработает до зимнего межсезонья, после чего его может сменить Хацкевич.
На данный момент московское "Динамо" ведет в РПЛ борьбу за выживание.
Напомним, в августе Хацкевич был уволен из "Динамо" Киев после того, как команде не удалось пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.
Как сообщал УНИАН, ранее Хацкевич откровенно рассказал о своей отставке из "Динамо".
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