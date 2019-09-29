Хацкевич может продолжить карьеру в России - СМИ

Белорусский специалист может возглавить "Динамо", но теперь уже московское.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич может продолжить карьеру в России.

Как стало известно "Динамомании", белорусский тренер может возглавить московское "Динамо".

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По данным источника, скорее всего, нынешний главный тренер "Динамо" Москва Дмитрий Хохлов доработает до зимнего межсезонья, после чего его может сменить Хацкевич.

На данный момент московское "Динамо" ведет в РПЛ борьбу за выживание.

Напомним, в августе Хацкевич был уволен из "Динамо" Киев после того, как команде не удалось пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, ранее Хацкевич откровенно рассказал о своей отставке из "Динамо".