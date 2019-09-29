цей матеріал доступний українською

Хацкевич может продолжить карьеру в России - СМИ

15:34, 29 сентября 2019
Футбол
222 0
Александр Хацкевич был уволен в августе / фото: dynamo.kiev.ua

Как стало известно "Динамомании", белорусский тренер может возглавить московское "Динамо".

Читайте также"Не топ-клуб": Хацкевич оценил позиции Динамо в европейском футболе (видео)

По данным источника, скорее всего, нынешний главный тренер "Динамо" Москва Дмитрий Хохлов доработает до зимнего межсезонья, после чего его может сменить Хацкевич.

На данный момент московское "Динамо" ведет в РПЛ борьбу за выживание. 

Напомним, в августе Хацкевич был уволен из "Динамо" Киев после того, как команде не удалось пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, ранее Хацкевич откровенно рассказал о своей отставке из "Динамо".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо#Александр Хацкевич