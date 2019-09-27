Дебютный гол Коноплянки помог Шахтеру разгромить Ворсклу

"Горняки" одержали девятую победу в девяти матчах чемпионата.

Донецкий "Шахтер" разгромил "Ворсклу" в стартовом матче девятого тура УПЛ, который прошел в Харькове.

На 32-й минуте свой дебютный гол за первую команду "Шахтера" забил чемпион мира U-20 Валерий Бондарь. Защитник отличился ударом головой после подачи углового.

На 50-й минуте первым голом в "Шахтере" отметился и Евгений Коноплянка, который реализовал пенальти, заработанный Додо.

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На 72-й минуте после ошибки обороны "Ворсклы" Алан Патрик довел счет до крупного, а еще через пять минут Жуниор Мораес замкнул прострел Исмаили.

"Шахтер" одержал девятую подряд победу в текущем чемпионате и, набрав 27 очков, уверенно лидирует в УПЛ. У "Ворсклы" осталось 7 очков, команда идет десятой.

"Шахтер" - "Ворскла" - 4:0

Голы: Бондарь, 32, Коноплянка, 50 (с пенальти), Алан Патрик, 72, Мораес, 78

"Шахтер": Пятов, Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко (Коваленко, 68), Соломон (Марлос, 62), Тайсон, Коноплянка, Дентиньо (Мораес, 71).

"Ворскла": Ткаченко, Кане, Баенко, Чеснаков, Сапай, Сакив, Габелок, Ндиайе, Петрович (Челядин, 81), Артур (Якубу, 60), Хебай (Васин, 64).

УНИАН ранее также сообщал о том, что полузащитником "Шахтера" Марлосом заинтересовалась "Рома".