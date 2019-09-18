Динамо - Мальме: где смотреть матч Лиги Европы

Киевляне стартуют на групповой стадии еврокубка.

19 сентября киевское "Динамо" проведет первый матч в рамках группового этапа Лиги Европы. Киевляне на "Олимпийском" будут принимать шведский "Мальме".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Мальме".

Стартовый свисток прозвучит в 19.55.

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В прямом эфире противостояние украинского и шведского клуба покажет телеканал "Футбол 1".

Напомним, "Динамо" попало в групповой этап Лиги Европы после того, как не смогло преодолеть квалификацию Лиги чемпионов. В то же время "Мальме" летом прошел четыре стадии квалификации ЛЕ.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что игроков "Динамо" могут оштрафовать по итогам матча с "Мальме".