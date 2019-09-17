Против Мальме нужна только победа: Суркис может серьезно оштрафовать игроков Динамо

Президент "Динамо" поставил футболистам условие.

Футболисты "Динамо" могут быть финансово оштрафованы в том случае, если не смогут обыграть "Мальме" в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Об этом в эфире программы "Цыганык Live" на YouTube сообщил журналист Игорь Цыганык.

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"Насколько мне известно, президент клуба поставил условие - в матче против "Мальме" нужна победа. В противном случае могут быть достаточно серьезные штрафные санкции по отношению к футболистам", - сказал Цыганык.

Напомним, безвыигрышная серия "Динамо" во всех турнирах составляет шесть матчей.

Матч "Динамо" - "Мальме" состоится 19 сентября. Трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 1".

УНИАН ранее также сообщал о том, что после поражения от "Десны" "Динамо" установило два клубных антирекорда.