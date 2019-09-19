Динамо - Мальме - 1:0: онлайн матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" принимало шведский клуб на "Олимпийском".

На НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся матч первого тура группового этапа Лиги Европы между "Динамо" и "Мальме".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Мальме".

Лига Европы, групповой этап, 1-й тур

Динамо - Мальме - 1:0

Гол: Буяльский, 84

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Шабанов, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Буяльский, Вербич, Цыганков (Караваев, 90), Родригес (Беседин, 73)

"Мальме": Далин, Сафари, Нильсен, Беймо, Бенгтссон, Баширу, Траустасон (Галл, 86), Левицки, Рикс, Кристиансен (Антонссон, 73), Розенберг

Предупреждения: Вербич - Кристиансен

Онлайн-трансляция матча

Все. "Динамо" наконец-то побеждает - 1:0!

Три минуты добавил арбитр.

90 - Караваев поменял Цыганкова.

88 - Буяльский пробил головой в руки вратарю.

88 - Киевляне пытаются держать мяч и не давать сопернику атаковать.

86 - Галл заменил Траустасона.

84 - ГООООООООЛ! Буяльский получил тонкий пас, вышел один на один и пробил точно в нижний угол!

82 - Прострел от Буяльского - Далин мяч забрал.

80 - Дальний удар от "Мальме" - намного выше ворот.

79 - Беседин оказался вне игры после дальнего удара партнера.

78 - Беседин не успел к мячу после заброса от Сидорчука.

75 - Кендзера не успел достать мяч после паса от Цыганкова. Сорвана атака.

73 - У "Мальме" Антонссон поменял Кристиансена. У "Динамо" - Беседин вместо Родригеса.

72 - Родригес куда-то выше ворот пробивает после подачи с углового.

70 - Цыганков почти вышел один на один, но защитник в последний момент выбил мяч у нашего игрока. Пенальти арбитр не поставил.

67 - Цыганков вышел на ударную позицию и пробил - мяч попал в защитника.

67 - Дальний удар Сидорчука - мяч ушел выше ворот.

65 - Родригес испортил классную контратаку киевлян. Сделал финт и потерял мяч.

63 - Кристиансен снес Вербича и получил желтую.

62 - Очень опасная атака была у шведов, но Розенберг отдал неточную передачу.

60 - Далин спасает гостей после подачи динамовцев со штрафного!

58 - Ларссон поменял Беймо у "Мальме".

57 - Динамовцы справились с обязанностями в защите во время подачи углового.

54 - Буяльский вышел один на один с вратарем и не сумел переиграть оппонента!

53 - Еще один штрафной заработали динамовцы. Вербич неожиданно пробил и голкипер спас шведов.

52 - Вот он шанс! Кендзера замыкал головой подачу со штрафного, но мяч отскочил отгазона и прошел над воротами!

52 - Вербич наказан желтой за розыгрыш штрафного без свистка.

51 - Вербич заработал опасный штрафной.

48 -Потеряли мяч киевляне в атаке.

Второй тайм начался!

Перерыв. Ничья - 0:0. Снова посредственно играет "Динамо", но все уже привыкли.

45 - Жерсон Родригес пробил с носка, но попал в защитника.

43 - Несколько ударов от шведов блокируют динамовцы! Прижали шведы киевлян.

40 - Родригес оказался вне игры, да еще и пробил куда-то в сторону от ворот после подачи от партнера.

37 -Левицки после стремительной контратаки пробил низом - Бойко забрал мяч.

35 - Кендзера прокинул себе мяч. В аут.

33 - Успокоились киевляне. Шведы перехватили мяч, но пока без остроты.

28 - Жерсон Родригес скинул мяч Буяльскому, а тот пробил рядом со штангой!

26 - Цыганков боролся за мяч, но нарушил правила, а мог вырваться на "оперативний простір".

25 - Миколенко подал с фланга, но на мяче оказался только шведский защитник.

21 - Угловой подали киевляне - мяч отскочил к Буяльскому, но его удар заблокировал защитник.

18 - Цыганков принял мяч в штрафной "Мальме", после чего пробил или навесил - мяч ушел в аут.

17 - Мяч отскочил от Шепелева к Вербичу, который пробивал из отличной позиции, но мяч прошел совсем мимо.

15 - Очень пассивно действуют обе команды. Темп матча минимален.

14 - Вербич вырывался на ударную позицию, но защитник жестко отобрал мяч у вингера "Динамо".

13 - Кендзера опасно простреливал с правого фланга, но мяч не дошел до Родригеса.

9 - Рикс прорвался с мячом в штрафную, но Бойко вовремя вышел и перехватил мяч.

8 - Шведы перехватили мяч, но идти вперед не спешат.

7 - Отбились шведы после подачи углового от динамовцев.

7 - Сидорчук пробил из пределов штрафной и заработал угловой.

6 - Разыграли угловой шведы и Бойко в итоге мяч забрал.

5 - Шабанов удачным отбором сорвал атаку гостей. При этом будет угловой.

3 - Cпокойно владеют мячом киевляне на первых минутах.

Стартовый свисток. Матч начался!

Команды вышли на поле. Звучит гимн Лиги Европы!

Шесть (!) матчей "Динамо" не побеждает. Печальная статистика, но игроки решительно настроены все изменить. По крайней мере, об этом говорилось перед игрой.

Впервые за долгое время в основе "Динамо" сыграет Артем Шабанов. В остальном ничего удивительного. Жерсон Родригес - на острие, тогда как центрфорварды Артем Беседин и Фран Соль остаются в запасе.

Расстановка "Динамо" на матч с "Мальме".

Игроки "Мальме" уже успели опробовать газон "Олимпийского".

Перед игрой гимн Лиги Европы исполнит квартет ASTURIA, который выступал на финале Лиги чемпионов-2019.

Фото с предматчевой тренировки "Динамо":

Налаштовані тільки на перемогу 👊 ⚪️🔵



Тренування перед стартовою грою в Лізі Європи #ДинамоМальмеpic.twitter.com/WKXGcgxsFP — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 18 сентября 2019 г.

"Динамо" подошло к этой встрече с шестиматчевой серией без побед во всех турнирах. Под руководством Алексея Михайличенко команда не может выиграть в трех матчах.

Перед стартом в Лиге Европы "Динамо" в Киеве проиграло "Десне" в рамках УПЛ (1:2).

Динамо - Мальме: прогноз букмекеров

"Мальме", который пробился в групповой этап ЛЕ через четыре раунда квалификации, к матчу против "Динамо" подходит с двумя подряд победами и третьей строчкой в турнирной таблице чемпионата Швеции.

Динамо - Мальме: анонс матча Лиги Европы

Главный арбитр матча - Александр Ставрев из Македонии.