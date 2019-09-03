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Коноплянка озвучил свою цель после перехода в Шахтер

09:48, 03 сентября 2019
Футбол
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Коноплянка не сумел заиграть в Германии / фото: ФК Шахтер

Хавбека цитирует пресс-служба "горняков".

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"Скажу так: "Шахтер" захотел меня больше, чем остальные клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба.

Мы можем разговаривать много, а осталось это показывать на футбольном поле. Впереди очень важные матчи, Лига чемпионов, и выход из группы нам по зубам. Нужно ставить цели. Чемпионство - задача номер один. Потому я здесь. Хочу каждый год поднимать трофей чемпиона Украины", - отметил Евгений.

Также футболист отметил, что ни с кем не советовался перед принятием решения:

"А что советоваться? Сколько я играл в "Днепре", девять лет? Я знаю "Шахтер", так что и советоваться ни с кем не нужно. Здесь много моих друзей, общался с ними и раньше. Знаю, куда перешел, и знаю свои цели. Теперь главное - их достичь".

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" подписал капитана молодежной сборной Бразилии.

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Теги: #футбол#Шахтер#Евгений Коноплянка