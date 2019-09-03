Коноплянка озвучил свою цель после перехода в Шахтер

Украинец намерен показать все на футбольном поле.

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал свой трансфер из немецкого "Шальке" в донецкий "Шахтер".

Хавбека цитирует пресс-служба "горняков".

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"Скажу так: "Шахтер" захотел меня больше, чем остальные клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба.

Мы можем разговаривать много, а осталось это показывать на футбольном поле. Впереди очень важные матчи, Лига чемпионов, и выход из группы нам по зубам. Нужно ставить цели. Чемпионство - задача номер один. Потому я здесь. Хочу каждый год поднимать трофей чемпиона Украины", - отметил Евгений.

Также футболист отметил, что ни с кем не советовался перед принятием решения:

"А что советоваться? Сколько я играл в "Днепре", девять лет? Я знаю "Шахтер", так что и советоваться ни с кем не нужно. Здесь много моих друзей, общался с ними и раньше. Знаю, куда перешел, и знаю свои цели. Теперь главное - их достичь".

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" подписал капитана молодежной сборной Бразилии.