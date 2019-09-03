Шахтер объявил о трансфере капитана молодежной сборной Бразилии

Витао подписал долгосрочный контракт.

Защитник "Палмейраса" Витао перешел в донецкий "Шахтер".

Об этом сообщила пресс-служба "горняков".

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19-летний бразилец подписал контракт сроком на пять лет. Витао выступает на позиции центрального защитника, но также может сыграть опорного хавбека.

В марте футболист дебютировал за основной состав "Палмейраса", однако с тех пор в составе первой команды на поле больше не выходил. Также Витао является капитаном сборной Бразилии U-20.

По информации СМИ, в прошлом за игроком активно следила "Барселона", но переход так и не состоялся.

Это уже второй новичок "горняков" в последний день трансферного окна. Первым стал вингер сборной Украины Евгений Коноплянка.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" отдал в аренду бразильского полузащитника.