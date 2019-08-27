Футболиста Ворсклы признали лучшим игроком 5-го тура УПЛ (фото)

Игорь Пердута в матче против "Колоса" оформил дубль.

Экспертный совет украинской Премьер-лиги назвал имя лучшего игрока по итогам пятого тура чемпионата.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

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Им признан защитник "Ворсклы" Игорь Пердута. За него свои голоса отдали все респонденты, кроме одного.

В матче против "Колоса" Пердута отличился дублем и помог "Ворскле" одержать разгромную победу со счетом 3:0.

В состав экспертного совета УПЛ входят Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Виктор Грачев и Анатолий Чанцев.

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей пятого тура УПЛ.