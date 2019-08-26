Украинская Премьер-лига: результаты матчей 5-го тура, таблица
С 24 по 26 августа прошли матчи пятого тура украинской Премьер-лиги.
"Шахтер" одержал пятую победу в пяти матчах, "Динамо" потеряло очки во второй раз в сезоне, а "Десна" вышла на второе место в турнирной таблице.
Результаты матчей
"Колос" - "Ворскла" - 0:3
Голы: Пердута, 4, 54, Коломоец, 73
"Александрия" - "Десна" - 0:3
Голы: Д. Фаворов, 50 (с пенальти), Кузик, 69, Филиппов, 90
"Динамо" - "Олимпик" - 1:1
Голы: Цыганков, 62 - Политыло, 52
"Карпаты" - "Заря" - 0:1
Гол: Будковский, 58
"Шахтер" - "Мариуполь" - 5:1
Голы: Тете, 8, 11, Мораес, 12, Тайсон, 62 (с пенальти), Маркос Антонио, 83 - Вакула, 78
"Днепр-1" - "Львов" - 2:3
Голы: Полевой, 56, Кулиш, 67 - Ренан, 34, Пернамбуко, 51, Шина, 88 (с пенальти)
Турнирная таблица
УНИАН ранее также опубликовал видеообзор матча "Карпаты" - "Заря".