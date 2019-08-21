"В футболе бывает все": Скрипник рассказал о настрое Зари на матч с Эспаньолом

Главный тренер луганского клуба поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник пообщался со СМИ перед первым матчем раунде плей-офф Лиги Европы против "Эспаньола".

Слова Скрипника приводит официальный сайт "Зари".

"Не буду говорить высокие слова или давать какие-то обещания. Мы знаем свою силу, знаем, против кого будем играть. Но в тоже время никто не запретит нам мечтать. Все мы хотим, чтобы мечты когда-то сбылись. Могу пообещать нашим болельщикам, что наша команда оставит все силы на этом прекрасном стадионе", - сказал Скрипник.

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"Сыграть в таком городе, против клуба с большой историей - дорогого стоит. Это неоценимый опыт. Сделаем все, для того, чтобы о нас говорили позитивно", - добавил тренер.

Скрипник также назвал обе команды "неудачниками" после проигранных матчей в чемпионате:

"Концентрируемся на своей игре. Разбираем соперника. То, что они проиграли дома "Севилье", ни о чем не говорит. Мы тоже проиграли свой домашний поединок. Так что завтра встретятся два "неудачника".

Матч "Эспаньол" - "Заря" пройдет 22 августа в Барселоне. Транслировать встречу в прямом эфире будет телеканал УНИАН.

Ранее УНИАН также опубликовал прогноз букмекеров на матч "Эспаньол" - "Заря".