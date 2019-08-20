Эспаньол - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Луганскому клубу остается преодолеть последний раунд для выхода в групповой этап.

В рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы луганская "Заря" 22 августа проведет первый матч против испанского "Эспаньола". Подопечные Виктора Скрипника сыграют на выезде.

По мнению букмекеров, "Заря" является аутсайдером как выездного для себя матча, так и всего противостояния.

На победу "Эспаньола" в первом матче команд букмекеры дают коэффициент 1,30, на ничью - 5,50, а на сенсационную победу от "Зари" - 10,00.

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Что касается ставок на выход в групповой этап, то проход испанского клуба оценивается коэффициентом 1,17, а успех украинской команды - 5,00.

Отметим, что и "Заря", и "Эспаньол" преодолели уже по два раунда квалификации.

Как сообщал УНИАН, перед матчем против "Эспаньола" "Заря" потерпела первое поражение в сезоне, уступив в УПЛ "Александрии".