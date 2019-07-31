Шахтер стартовал в УПЛ с непростой победы

Действующий чемпион в первом туре обыграл "Александрию".

Донецкий "Шахтер" в новом чемпионате Украины стартовал с матча против бронзового призера минувшего первенства "Александрии".

Действующий чемпион уступал после первого тайма, но одержал волевую победу.

"Шахтер" мог открывать счет в матче уже на 7-й минуте, но Марлос не реализовал пенальти. А в середине тайма после удара Давида Хочолавы хозяв спасла штанга.

"Александрии" удалось выйти вперед на 42-й минуте встречи - после паса Кирилла Ковальца отличился Максим Третьяков.

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"Шахтер" сумел сравнять счет на 58-й минуте (в свои ворота мяч отправил Глеб Бухал), а выйти вперед "горнякам" удалось на 73-й минуте - после паса Алана Патрика Тайсон точно пробил в дальний угол.

В добавленное ко второму тайму время Дентиньо поставил точку в матче.

"Александрия" - "Шахтер" - 1:3

Голы: Третьяков, 42 - Бухал, 58 (в свои ворота), Тайсон, 73, Дентиньо, 90+1.

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Бухал, Мирошниченко, Гречишкин, Ковалец (Запорожан, 72), Банада (Шастал, 82), Лучкевич (Задерака, 65), Ситало, Третьяков.

"Шахтер": Пятов, Болбат (Матвиенко, 90), Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко - Марлос, Патрик, Соломон (Дентиньо, 84), Тайсон, Мораес (Бланко-Лещук, 75).

На 7-ой минуте Марлос не реализовал пенальти (вратарь).

Как сообщал УНИАН, после поражения от "Динамо" в матче за Суперкубок Украины главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал победу в УПЛ главной целью команды.