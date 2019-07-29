"Главная цель - титул в УПЛ": Каштру прокомментировал поражение в Суперкубке Украины

Наставник "Шахтера" поздравил соперника с победой.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение от "Динамо" (1:2) в игре за Суперкубок Украины.

Слова специалиста приводит Tribuna.com.

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"Сегодняшний матч не связан с будущим. Наша главная цель - победить в чемпионате Украины, который для нас начинается 31 июля.

Сегодня я расстроен, расстроен за наших болельщиков. Игроки тоже расстроены, так как мы не добились нужного результата. Мы продемонстрировали сильную игру, владели мячом и создавали моменты. Но в итоге проиграли, поэтому состояние убитое. Мы знаем, каким мог быть результат. Ребята старались и отдавались игре.

Во второй половине "Динамо" только три раза добралось до наших ворот, но забило два гола. Иногда создавать моменты мало, надо забивать. Большинство людей смотрит только на результат, а мы, тренеры, анализируем игру.

Сегодня грустный день, так как проиграли финал, но мы играли на хорошем, высоком уровне. Это нас оставляет довольными, но цель - побеждать. Отлично удавалось вскрывать оборону соперника, но и киевляне хотели достичь хорошего результата. У них это получилось, хочу их поздравить. Будем работать, чтобы стать чемпионами - это наша главная цель", - подчеркнул Каштру.

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" сравнялось с "Шахтером" по количеству трофеев в истории Украины.