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Звезда мирового футбола Ибрагимович нанес жуткую травму сопернику (фото, видео)

11:36, 23 июля 2019
Футбол
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Златан Ибрагимович / REUTERS

Во время борьбы за мяч Ибрагимович локтем ударил по лицу защитника Мохамеда Эль-Мунира.

Как сообщают в Twitter американские журналисты, Эль-Муниру понадобится операция. У него диагностировали перелом скулы.

Стоит отметить, что Ибрагимович за свой грязный фол не был наказан даже желтой карточкой. Теперь дисциплинарный комитет MLS рассмотрит фол шведа и может вынести ему дисквалификацию.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ибрагимович назвал оригинальную символическую сборную всех времен.

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Теги: #Златан Ибрагимович#MLS