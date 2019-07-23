Звезда мирового футбола Ибрагимович нанес жуткую травму сопернику (фото, видео)

Шведский нападающий во время матча MLS проломил сопернику скулу.

Нападающий клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович нанес травму лица сопернику в дерби против клуба "Лос-Анджелес".

Во время борьбы за мяч Ибрагимович локтем ударил по лицу защитника Мохамеда Эль-Мунира.

Как сообщают в Twitter американские журналисты, Эль-Муниру понадобится операция. У него диагностировали перелом скулы.

Стоит отметить, что Ибрагимович за свой грязный фол не был наказан даже желтой карточкой. Теперь дисциплинарный комитет MLS рассмотрит фол шведа и может вынести ему дисквалификацию.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ибрагимович назвал оригинальную символическую сборную всех времен.