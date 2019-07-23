Звезда мирового футбола Ибрагимович нанес жуткую травму сопернику (фото, видео)
11:36, 23 июля 2019Футбол
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Шведский нападающий во время матча MLS проломил сопернику скулу.
Златан Ибрагимович / REUTERS
Нападающий клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович нанес травму лица сопернику в дерби против клуба "Лос-Анджелес".
Во время борьбы за мяч Ибрагимович локтем ударил по лицу защитника Мохамеда Эль-Мунира.
Как сообщают в Twitter американские журналисты, Эль-Муниру понадобится операция. У него диагностировали перелом скулы.
Стоит отметить, что Ибрагимович за свой грязный фол не был наказан даже желтой карточкой. Теперь дисциплинарный комитет MLS рассмотрит фол шведа и может вынести ему дисквалификацию.
22 июля 2019 г.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Ибрагимович назвал оригинальную символическую сборную всех времен.
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