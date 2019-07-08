Вершина нарциссизма: знаменитый футболист представил оригинальную сборную всех времен (фото)

Златан Ибрагимович решил не включать в команду никого, кроме себя.

Нападающий клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович выбрал собственную сборную лучших футболистов всех времен.

37-летний швед опубликовал в Twitter-аккаунте состав из 11 игроков, выбрав на каждой позиции самого себя.

"Моя сборная всех времен. Осталось только определиться с тренером. Думаю, это будет Златан", - написал Ибрагимович.

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 8 июля 2019 г.

Швед выступает за американский клуб с 2018 года. В прошлом он успешно играл за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "Пари Сен-Жермен", и "Манчестер Юнайтед", завоевав за свою карьеру 31 трофей.

В текущем сезоне на счету Златана 15 матчей, в которых он забил 13 голов.

Ранее УНИАН сообщал, что Ибрагимович был оштрафован за позорную симуляцию.