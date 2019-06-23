Футболист сборной Люксембурга отказал Динамо

Жерсон Родригес мог оказаться в Киеве.

Полузащитник японского "Джубило" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес не захотел переходить в киевское "Динамо".

Об этом сообщило издание Tageblatt.

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По информации источника, киевляне сделали игроку предложение, однако он ответил отказом, решив остаться в своем нынешнем клубе до конца сезона.

Контракт крайнего нападающего с японским клубом рассчитан до 31 января 2022 года. В текущем сезоне Родригес провел 12 поединков и забил четыре гола в чемпионате Японии.

Стоит отметить, что именно Родригес стал автором автогола в составе сборной Люксембурга, когда его команда на последних секундах упустила ничью против Украины (1:2).

Ранее УНИАН сообщал, что лидер "Динамо" стал самым дорогим футболистом УПЛ.