Футболист сборной Люксембурга отказал Динамо
17:48, 23 июня 2019Футбол
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Жерсон Родригес мог оказаться в Киеве.
Родригес играет в чемпионате Японии / фото: tageblatt.lu
Полузащитник японского "Джубило" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес не захотел переходить в киевское "Динамо".
Об этом сообщило издание Tageblatt.
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По информации источника, киевляне сделали игроку предложение, однако он ответил отказом, решив остаться в своем нынешнем клубе до конца сезона.
Контракт крайнего нападающего с японским клубом рассчитан до 31 января 2022 года. В текущем сезоне Родригес провел 12 поединков и забил четыре гола в чемпионате Японии.
Стоит отметить, что именно Родригес стал автором автогола в составе сборной Люксембурга, когда его команда на последних секундах упустила ничью против Украины (1:2).
Ранее УНИАН сообщал, что лидер "Динамо" стал самым дорогим футболистом УПЛ.
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